Ein rotes Stromkabel liegt hinter einem E-Auto. © Jan Woitas/Archiv

Ausbildung

Handwerk in Bremen will Mechaniker für E-Autos ausbilden

Die Handwerkskammer Bremen möchte vom Sommer an eine Ausbildung für Mechaniker von E-Autos starten. In einem neuen bundesweit bislang einzigartigen Ausbildungsgang sollen junge Menschen auf die Technik und den Werkstattalltag von morgen vorbereitet werden, wie die Kraftfahrzeugtechniker-Innung am Donnerstag in Bremen mitteilte.