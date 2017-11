Frau telefoniert mit Mobiltelefon und wirft dabei Schatten auf Wand. © Arno Burgi/Archiv

Kriminalität

Handtaschendieb per Handy-Ortung überführt

Ein Handtaschendieb ist in Wolfenbüttel mit einer Handy-Ortung überführt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der 32-Jährige am Samstagnachmittag die Aktentasche und die Handtasche einer Frau aus einem Büro in der Wolfenbütteler Innenstadt gestohlen.