Zwei Mitarbeiter in einem Werk in der Region Hannover. © Julian Stratenschulte/Archiv

Handel

Handelskammer sieht gute erste Schritte nach einem Jahr

Ein Jahr nach ihrer Neugründung sieht die Industrie- und Handelskammer Niedersachsen (IHKN) gute erste Schritte verwirklicht. "Trotz regionaler und struktureller Unterschiede in den sieben Handelskammern in Niedersachsen ist es gelungen, die Mitgliederinteressen auf Landesebene zu bündeln und unabhängig von Interessen einzelner Unternehmen oder Branchen gegenüber der Politik einzubringen", bilanzierte der derzeitige Präsident der IHKN, Christian Hirsch, am Freitag.