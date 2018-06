Hannover

Mehr als die Hälfte der Elektroräder wurden von Tschechien nach Niedersachsen gebracht.

Auch unter den aus Niedersachsen exportierten Fahrrädern waren mit einer Quote von 41 Prozent viele E-Bikes. Insgesamt wurden aus dem Bundesland rund 181 000 Räder ins Ausland exportiert - fünf Prozent mehr als im Vorjahr. Die meisten gingen in die Niederlande, nach Frankreich und Österreich, wie das Landesamt mit Blick auf den Europäischen Tag des Fahrrads am Sonntag mitteilte. Der 1998 ins Leben gerufene Aktionstag soll auf das Fahrrad als umweltfreundliches und gesundes Fortbewegungsmittel aufmerksam machen.

Die steigende Zahl der E-Bikes hat allerdings eine Kehrseite, denn es mehren sich schwere Unfälle mit solchen Rädern. Wissenschaftler erklären das unter anderem damit, dass viele ältere Menschen Räder mit Elektromotor nutzen. Zudem steige die Zahl illegal getunter Pedelecs, die schneller fahren als die erlaubten 25 Stundenkilometer.

dpa