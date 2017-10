Hampel kritisiert Votum gegen Mitgliederparteitag

Parteien

Der Vorsitzende der AfD in Niedersachsen, Paul Hampel, findet es falsch, dass der neue Bundesvorstand der Partei nur von Delegierten gewählt wird. "Ich kann diese Entscheidung des Konvents nicht nachvollziehen", sagte Hampel am Samstag.

Berlin/Hannover. "Es kann nicht sein, dass wir im Bundestagswahlkampf Volksentscheide in allen wichtigen Fragen fordern, und dann laden wir nur die Funktionäre ein." Etliche Mitglieder seines Landesverbandes hätten dies auch kritisiert.

Der Parteikonvent hatte am vergangenen Wochenende entschieden, dass der nächste Bundesparteitag wie geplant am 2. Dezember als Delegiertenparteitag in Hannover stattfinden soll. Zur Begründung führten die Konventsmitglieder an, so kurzfristig werde man keine ausreichend große Halle mieten können. Eine Verschiebung solle vermieden werden. Bei einer Online-Befragung hatte sich zuvor eine Mehrheit der Parteimitglieder für einen Mitgliederparteitag ausgesprochen. Jedoch hatten sich viele nicht an der Umfrage beteiligt.

Jörg Meuthen ist seit dem Austritt von Frauke Petry alleiniger Parteichef. Er will erneut für den Vorsitz kandidieren. Andere Vorstandsmitglieder halten sich bislang bedeckt. Hampel ist Mitglied des Vorstandes und der Bundestagsfraktion. Er hätte mit dem Thüringer AfD-Rechtsaußen Björn Höcke im Bundesvorstand kein Problem. Hampel sagte, alle Strömungen sollten vertreten sein. Nach Informationen aus Fraktionskreisen haben zwei Mitglieder der Bundestagsfraktion mit Austritt gedroht, falls Höcke in die Parteispitze aufsteigen sollte.

dpa