Eine Filiale der Schuhladenkette Reno. © Jan Woitas/Archiv

Hamm Reno will Logistik in der Pfalz konzentrieren

Die Schuhhandelsgruppe Hamm Reno will ihre Logistik in der Pfalz zentralisieren und den Standort in Osnabrück schließen. Die Verlagerung nach Thaleischweiler-Fröschen (Kreis Südwestpfalz) sei notwendig, um die Unternehmensgruppe effizienter zu machen, teilte die Firma am Dienstag mit.