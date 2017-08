Der Schriftzug "Polizei" auf einem Funkstreifenwagen. © Jens Büttner/Archiv

Kriminalität

Hamburger Schausteller erpresst: zwei Verdächtige gefasst

Nach dem Versuch, einen Hamburger Schausteller zu erpressen, hat die Polizei in Bremen zwei Tatverdächtige festgenommen. Die beiden 22 und 23 Jahre alten Männer waren nach vorangegangenen Ermittlungen des Hamburger Landeskriminalamtes am Mittwoch von Spezialkräften der Bremer Polizei gefasst worden, teilte die Polizei am Freitag in Hamburg mit.