Grünkohl-Weltmeister Christoph Steinhauser. © Carmen Jaspersen

Buntes

Hamburger Koch ist Grünkohl-Weltmeister

Der Sieger der erstmals in Oldenburg veranstalteten Grünkohl-Kochweltmeisterschaft kommt aus Hamburg: Christoph Steinhauser hat am Samstag mit einem Grünkohl-Graupenrisotto mit geräuchertem Aal in Tempura sowie Grünkohl-Chips mit Speck-Salz unter 19 Mitbewerbern den ersten Platz geholt.