Stau auf einer Autobahn. © Frank Rumpenhorst/Archiv

Verkehr

Hamburg richtet Stabsstelle für Verkehrsbaustellen ein

Hamburg will die Belastungen für die Autofahrer durch Baustellen möglichst gering halten und richtet dafür eine eigene Stabsstelle ein. "In Hamburg bündeln sich die Verkehre und es liegt ein großes Aufgabenfeld vor uns", sagte Verkehrssenator Frank Horch (parteilos) am Mittwoch in Hamburg.