Hamburg

Eine Gruppe von Minderjährigen hat in Hamburg eine 15-Jährige überfallen, ausgeraubt – und die Tat mit einem Smartphone gefilmt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde das Opfer am Donnerstagnachmittag am U-Bahnhof Rauhes Haus von einem Jungen angesprochen und unter einem Vorwand zu einem Gebüsch gelockt. Unvermittelt kamen dann zwei weitere Jungen und vier Mädchen dazu.

Die 15-Jährige wurde festgehalten und aufgefordert, Bargeld, ihr Handy sowie eine Halskette herauszugeben. Im weiteren Verlauf sollen die Mädchen auf die 15-Jährige eingeschlagen und später auf das bereits am Boden liegende Mädchen eingetreten haben.

Einer der Jungen filmte die Tat mit seinem Handy. Die 15-Jährige schrie um Hilfe und weinte.

Sieben Verdächtige schnell gefasst

Bereits kurz nach der Tat konnte die Polizei vier Mädchen (13, 13, 13, 15) und drei Jungen (12, 13, 17) stellen. Bei der Überprüfung der Verdächtigen fanden die Beamten die geraubten Gegenstände der 15-Jährigen. Das Handy des 13-jährigen Jungen, auf dem sich die Videoaufzeichnung befinden soll, wurde als Beweismittel sichergestellt.

Mit Ausnahme einer 13-Jährigen, die mazedonische Staatsangehörige ist, haben alle Tatverdächtigen die deutsche Staatsangehörigkeit. Die Mädchen und Jungen wurden später in die Verantwortung ihrer Erziehungsberechtigten übergeben. Die weiteren Ermittlungen werden von der zuständigen Dienststelle für Jugenddelikte (LKA 164) geführt.

15-Jährige im Krankenhaus

Durch den Angriff wurde die 15-Jährige verletzt. Sie klagte unter anderem über Kopfschmerzen und Schmerzen an einem Bein. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein Krankenhaus transportiert und dort stationär aufgenommen.

Von ewo/RND