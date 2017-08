Schüler sitzen vor Banner des Pilotprojekts «Eltern-Taxi». © Julian Stratenschulte

Schulen

Haltezonen sollen Chaos durch "Elterntaxis" verringern

Weil viele Eltern ihre Kinder morgens zur Schule fahren, entstehen vor allem an Grundschulen oft chaotische Szenen und unübersichtliche Gefahrensituationen. Mit zeitlich begrenzten Sperrungen, speziellen Haltestellen und Verkehrsüberwachungen will die Polizei in Hannover das Problem der "Elterntaxis" angehen.