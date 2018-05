Dinklage

Das Schwimmbad war unmittelbar nach Eröffnung am vergangenen Freitag wegen zu hoher Bakterienbelastung gesperrt worden. Im Filter waren Keime festgestellt worden, die Ursache der Verschmutzung ist unbekannt.

Ein Stadtsprecher sagte am Donnerstag, die vorgeschriebenen Werte seien nun erreicht worden. "Es ist alles wieder in Ordnung." Voraussichtlich am Freitag, spätestens aber am Wochenende sei das Bad stehe die Anlage wieder bereit.

Dinklages Bürgermeister Frank Bittner (CDU) hatte das Bad in voller Montur mit einem Sprung ins Wasser eröffnet, wie der NDR berichtete. "Der Sprung ins Wasser ist zwar unüblich, aber nicht der Grund für die Bakterien", sagte er NDR 1 Niedersachsen. Die Probe sei schon vorher entnommen worden. Die schlechte Nachricht des Gesundheitsamtes, dass das Bad direkt nach Eröffnung wieder schließen musste, kam noch während der Feierstunde.

dpa