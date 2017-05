Brände

Halle mit Abfällen in Entsorgungsanlage gerät in Brand

Eine Halle in einer Entsorgungsanlage im emsländischen Aschendorf ist am Dienstag in Brand geraten. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner über Rundfunkhinweise gewarnt und aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen.