Prozesse

Fast 20 Jahre nach tödlichen Schüssen in einem Eiscafé in Hannover ist ein 37-Jähriger zu einer Jugendstrafe von vier Jahren und drei Monaten verurteilt worden.

Hannover. Das Landgericht Hannover sah es als erwiesen an, dass der Mann im August 1997 bewaffnet an der Tür des Cafés Schmiere stand, als sein Komplize das Feuer auf zwei 19 und 22 Jahre alte Albaner eröffnete. Der ältere Mann starb, der jüngere wurde lebensgefährlich verletzt. Vorausgegangen war ein Streit um Drogengeschäfte im Rotlichtviertel am Steintor. Der 37-Jährige sei wegen Beihilfe zum Totschlag und Beihilfe zum versuchten Totschlag verurteilt worden, sagte ein Gerichtssprecher am Dienstag.

In den 1990er Jahren hatte es in Hannovers Rotlichtviertel blutige Verteilungskämpfe zwischen rivalisierenden Albanern und Kurden gegeben. Ursprünglich war der 37-Jährige wegen Mordes aus niederen Beweggründen angeklagt. Die Hintergründe der Tat ließen sich dem Sprecher zufolge nicht mehr im Einzelnen aufklären. Ein Gutachten habe aber ergeben, dass der damals 17-Jährige die tödlichen Schüsse nicht selbst abfeuerte. Er war Ende 2015 in Bulgarien festgenommen worden und sitzt wegen Drogengeschäften eine Haftstrafe in Berlin ab.

Nach seinem Komplizen wird immer noch gesucht. Weil der Verurteilte zur Tatzeit minderjährig war, verhandelte das Landgericht Hannover unter Ausschluss der Öffentlichkeit (Az: 31 KLs 3/16).

dpa