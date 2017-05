Die Silhouette einer Person hinter Gittern. © Felix Kästle/Archiv

Justiz

Haftbedingungen verhindern zunehmend Auslieferung

Unzumutbare Haftbedingungen verhindern immer häufiger die Auslieferung von Straftätern ins europäische Ausland. Problematische Zustände gebe es vor allem in osteuropäischen Staaten und der Türkei, sagte der Richter und Organisator einer Juristentagung in Bremen, Klaus-Dieter Schromek, am Dienstag.