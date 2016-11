Kriminalität

Mehr Menschen sind im vergangenen Jahr in Niedersachsen Opfer häuslicher Gewalt geworden. Das Landeskriminalamt registrierte im Jahr 2015 insgesamt 16 499 solcher Straftaten.

Hannover. Das sind 1 058 mehr als im Jahr 2014. Unter häuslicher Gewalt werden in der polizeilichen Kriminalstatistik Straftaten wie sexuelle Belästigung oder Nötigung, Demütigung, Beleidigung, Prügel, Bedrohung, soziale Kontrolle oder Stalking erfasst, die im häuslichen Umfeld passieren. Meist ist die Wohnung der Tatort. Die Opfer sind zu etwa 80 Prozent Frauen.

Am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am Freitag wollen Frauenrechtsorganisationen wie Terre des Femmes die Öffentlichkeit auf die Situation vieler Frauen aufmerksam machen. Laut der Organisation ist jede vierte Frau in Deutschland von häuslicher Gewalt betroffen. Nach Angaben des niedersächsischen Sozialministeriums sei ein möglicher Grund für die steigende Zahl der Anzeigen, dass mehr Menschen für das Thema sensibilisiert seien.

dpa