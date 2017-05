Musik

Die internationalen Händel-Festspiele in Göttingen werden am Donnerstag mit einem Konzert des Festspielorchesters unter Leitung von Laurence Cummings eröffnet.

Göttingen. Während der 98. Auflage des Festivals wird es bis zum 28. Mai in Göttingen und knapp einem Dutzend weiterer Orte in Südniedersachsen rund 100 Veranstaltungen geben.

Musikalischer Höhepunkt dürfte die Händel-Oper "Lotario" werden, die am 19. Mai im Deutschen Theater Premiere feiert. Außerdem steht die kürzeste Händel-Oper "Lucio Cornelio Silla" auf dem Programm, aufgeführt in barocken Kostümen.

Inspiriert vom großen Reformationsjubiläum spielt die Kirchenmusik in diesem Jahr bei den Händel-Festspielen eine besondere Rolle. Unter anderem werden die Oratorien "Israel in Egypt" (14. Mai) und "Luther in Worms" (21. Mai) sowie die Brockes-Passion (25. Mai) aufgeführt. Der Etat des Festivals ist nach Angaben einer Sprecherin mit rund 1,8 Millionen Euro so hoch wie nie zuvor.

dpa