Brände

Hände verbrannt: Schornsteinfeger in Ostfriesland verletzt

Ein Schornsteinfeger hat sich in Ostfriesland bei einem Feuer in einem Kamin die Hände verbrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, brach der Brand am Sonnabend in einem Haus in Leer aus.