Kunst

Häftlinge werden zu Kunstmalern: "Picasso meets the Streets!"

In Kooperation mit der Kunsthalle Bremen sind in der Justizvollzugsanstalt (JVA) zahlreiche Bilder von Häftlingen kreiert und gemalt worden. Jugendliche und junge Erwachsene haben bei dem Gewaltpräventionsprojekt "Picasso meets the Streets!" mitgemacht.