Extremismus

"HAZ": Botschafter sieht antisemitische Tendenzen

Zunehmende anti-israelische und antisemitische Tendenzen in Niedersachsen sieht der Botschafter des Staates Israel in Berlin, Yakov Hadas-Handelsman. In einem Gastbeitrag für die Online-Seite "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" fragt der Diplomat: "Was ist nur los in Niedersachsen?".