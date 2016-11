Schulen

Mit Attacken gegen die Schulpolitik der rot-grünen Landesregierung hat am Mittwoch der niedersächsische Philologentag in Goslar begonnen. Der Landesvorsitzende des Gymnasiallehrerverbandes, Horst Audritz, kritisierte, es gebe einen verantwortungslosen Bildungsabbau.

Goslar. Als Beispiel nannte er die Senkung der Anforderungen in der Oberstufe.

Audritz bemängelte, auch der Wegfall der Schullaufbahnempfehlung nach der Grundschule sei ein Fehler. Die Gymnasien müssten nun Schüler aufnehmen, die nicht die Voraussetzungen für das Abitur mitbrächten.

Der Vorsitzende des Philologenverbandes hatte schon vorab auf Probleme bei der Inklusion aufmerksam gemacht, dem gemeinsamen Unterricht von Schülern mit und ohne Behinderung. Derzeit gebe es weder ausreichend qualifiziertes Personal noch die nötige Infrastruktur, um Förderschüler an Gymnasien bestmöglich zu unterrichten.

Dem Philologenverband gehören rund 8000 Lehrer an, die vorwiegend an den etwa 260 staatlichen und privaten Gymnasien in Niedersachsen unterrichten.

dpa