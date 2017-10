Die Spitzenkandidatin der AfD Dana Guth. © Wolfgang Kumm

Wahlen

Guth kandidiert für AfD-Fraktionsvorsitz in Niedersachsen

AfD-Spitzenkandidatin Dana Guth will Fraktionsvorsitzende ihrer Partei im niedersächsischen Landtag werden. Bei der konstituierenden Sitzung der aus neun Abgeordneten bestehenden Fraktion werde sie am Dienstag (15.00 Uhr) selbstverständlich kandidieren, sagte die Göttinger AfD-Kreisvorsitzende am Montag.