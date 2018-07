Niedersachsen Freizeit - Gute Aussichten für Kite-Surfer Der Trendsport Kitesurfen hat sich in den vergangenen Jahren im Norden rasant entwickelt - und Umweltweltschützer beobachten zunehmend Konflikte zwischen Naturschutz- und Freizeitinteressen.

Ein Kitesurfer geht am Nordseestrand mit Kite und Board in den Händen an anderen Strandbesuchern vorbei. Foto: Mohssen Assanimoghaddam