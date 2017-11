Richterhammer auf Buch mit Deutschen Gesetzen. © Uli Deck/Archiv

Gutachter im Babymord-Prozess: Frau psychisch sehr belastet

Die 24-Jährige, die in Soltau ihr Baby ermordet haben soll, ist nach Einschätzung eines psychiatrischen Gutachters psychisch sehr belastet. "Bereits beim ersten Kontakt sagte sie mir, dass sie Stimmen höre", sagte der Sachverständige am Donnerstag im Landgericht Lüneburg. Zurzeit werde sie mit Psychomedikamenten behandelt. Der Frau aus Eritrea wird vorgeworfen, ihre vier Monate alte Tochter vor knapp einem Jahr in ihrer Wohnung getötet zu haben. Als Motiv geht die Staatsanwaltschaft von Rache aus.