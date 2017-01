Brände

Gutachter: Feuer auf Boot löst Großbrand auf Norderney aus

Die Ursache für den Großbrand in einer Bootshalle auf der ostfriesischen Insel Norderney lässt sich nicht mehr genau aufklären. Zu diesem Ergebnis kommt ein Gutachten, das die Staatsanwaltschaft Aurich nach dem Feuer am 19. Oktober in Auftrag gegeben hatte.