Hochschulen

Die Antisemitismus-Vorwürfe gegen ein Seminar der Hildesheimer Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) sind nach Ansicht eines neuen Gutachtens berechtigt.

Hannover. Die Lehrmaterialen für ein Palästina-Seminar seien zum Teil israelfeindlich, heißt es in der Expertise des Berliner Zentrums für Antisemitismusforschung, die Wissenschaftsministerin Gabriele Heinen-Kljajic (Grüne) am Montag vorstellte. Einige Texte arbeiteten zudem mit antisemitischen Klischees. Das Seminar habe ein extrem einseitiges Bild vermittelt und entspreche nicht wissenschaftlichen Standards, heißt es in der Expertise.

Das inzwischen abgesetzte Seminar hatte massive Kritik der jüdischen Gemeinschaft ausgelöst. Im September trat die verantwortliche Dekanin zurück. Anfang November kündigte dann Hochschulpräsidentin Christiane Dienel ihren Rückzug aus dem Amt an.

dpa