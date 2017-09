Gutachten: Angeklagter hatte wahnhafte Störung

Prozesse

Im Mordprozess gegen einen 42-jährigen Mann vor dem Landgericht Verden hat die psychiatrische Gutachterin dem Angeklagten zum Tatzeitpunkt eine wahnhafte Störung bescheinigt.

Verden. Dadurch sei seine Schuldfähigkeit vermindert. Das Gericht müsse nun entscheiden, wie das Gutachten in das Urteil einfließen werde, sagte eine Gerichtssprecherin am Freitag. Der Angeklagte hatte gestanden, die Mutter seiner sieben Kinder im März zu Hause in Scheeßel (Kreis Rotenburg) erstochen zu haben, als sie gerade Essen kochte. Die Familie war 2014 aus dem irakischen Sindschar vor der Terrormiliz IS nach Deutschland geflüchtet. Am Freitag sollten noch drei Zeugen angehört werden.

dpa