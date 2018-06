Twist

Der 26 Jahre alte Fahrer gab nach Angaben des Zolls bei der Kontrolle an, einen Freund in Amsterdam besucht zu haben und weder Waffen, Drogen oder größere Mengen Bargeld mitzuführen. Gegen den Mann wurde nach der Kontrolle vom vergangenen Freitag Haftbefehl erlassen. Er sitzt in Untersuchungshaft.

dpa