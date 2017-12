Mit Grünkohl gefüllte Pralinen liegen im Cafe Klinge in Oldenburg aus. © Ingo Wagner/Archiv

Gesellschaft

Grünkohl als Öl und Praline

An Grünkohl kommt man im Winter in Norddeutschland nicht vorbei. Dort kommt er mit viel Butterschmalz, Würsten, Speck und Kasseler auf den Tisch. Doch nicht nur: In Bremen gibt es inzwischen auch ein "Grünkohlöl".