Parteien

Die niedersächsische AfD wird nach einer Entscheidung des Bundesschiedsgerichts der Partei nun doch an diesem Wochenende ihre Kandidaten für die Bundestagswahl küren.

Hannover. "Die Aufstellungsversammlung findet wie geplant statt", sagte Parteichef Paul Hampel am Freitag in Hannover. Das Bundesschiedsgericht der Partei habe entschieden, dass fristgerecht zu dem Landesparteitag in Hannover eingeladen worden war. Das Landesschiedsgericht der AfD hatte dies zuvor anders beurteilt, den Parteitag abgesagt und damit Hampels Kritikern Recht gegeben. Sie wollen verhindern, dass sich der ehemalige Journalist den Spitzenplatz auf der Landesliste sichert.

dpa