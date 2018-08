Bremen

Die Grünen in Bremen seien nicht mehr die dieselben wie 2007, als sie eine Koalition mit der SPD eingingen, die bis heute in dritter Legislaturperiode Bestand hat. "Wir halten seit Jahren an den gleichen Vorstellungen fest, ohne darüber zu reden, ob sich das, was sich da draußen in der Stadt befindet, eigentlich geändert hat." Es sei Zeit, "ein neues Kapitel Grün aufzuschlagen".

Umfragen zufolge könnte es im Mai nicht zu einer neuen gemeinsamen Regierungsmehrheit von SPD und Grünen reichen. Eine "tragfähige" Koalition müsse von einem "bestimmten gemeinsamen Geist getragen werden", betonte Werwath. "Zunächst konzentrieren wir uns aber auf uns. Uns interessiert, wofür wir eintreten wollen und nicht primär, mit wem wir koalieren."

Die Bremer Grünen entscheiden in diesem Jahr vor der Wahl der neuen Bürgerschaft am 26. Mai 2019 erstmals per Urabstimmung über ihre Spitzenkandidatur. Zuvor hatte es Streit über den Vorschlag des Landesvorstandes für ein Spitzenteam gegeben. Die Bewerbungsphase um die Spitzenkandidatur beginnt am kommenden Donnerstag.

dpa