Wahlen

Grünen-Spitzenkandidatin verliert Stimmen im Wahlkreis

Grünen-Spitzenkandidatin Anja Piel hat bei der Landtagswahl in Niedersachsen in ihrem Wahlkreis Hameln/Rinteln massiv an Wählerstimmen eingebüßt. Piel erreichte am Sonntag 8,2 Prozent der Erststimmen, 2013 hatte sie noch 11,4 Prozent erhalten.