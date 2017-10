Die Spitzenkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen, Anja Piel. © Friso Gentsch

Wahlen

Grünen-Spitzenkandidatin Piel hofft: Höhere Wahlbeteiligung

Anja Piel, Spitzenkandidatin der Grünen bei der Landtagswahl in Niedersachsen, setzt auf eine höhere Wahlbeteiligung als 2013. Sie freue sich über das gute Wetter, dann gingen normalerweise mehr Menschen zur Wahl, sagte sie am Sonntag bei der Stimmabgabe in Hessisch Oldendorf.