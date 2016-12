Meta Janssen-Kucz (l) und Stefan Körner stehen erneut zur Wahl. © Julian Stratenschulte/Archiv

Parteien

Grünen-Parteitag: Doppelspitze will wiedergewählt werden

Die niedersächsischen Grünen wählen am Samstag bei einem Landesparteitag in Oldenburg ihre beiden Landesvorsitzenden neu. Die Amtsinhaber Meta Janssen-Kucz und Stefan Körner treten erneut an.