Grünen-Fraktionschefin Piel lehnt Jamaika-Koalition ab

Landtag

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag, Anja Piel, hat sich strikt gegen ein Bündnis mit der CDU in einer Jamaika-Koalition ausgesprochen. "Ich glaube nicht, dass es bei den Grünen in Niedersachsen ein Votum für Verhandlungen mit der CDU geben wird", sagte sie der Oldenburger Nordwest-Zeitung (Samstag).

Hannover. Sie selbst habe "in den vergangenen viereinhalb Jahren nicht den Wunsch verspürt, in Gespräche einzutreten", ergänzte Piel. "Jetzt erst recht nicht, weil es selbst in Stilfragen große Unterschiede gibt. Und die Geschichte um die Überläuferin Elke Twesten, die von den Grünen zur CDU wechselte, war keineswegs rühmlich für die CDU." Hinzu kämen "viele inhaltliche Differenzen".

Rot-Grün war bei der Landtagswahl am Sonntag knapp abgewählt worden, vor allem wegen deutlicher Verluste der Grünen. Am wahrscheinlichsten gilt derzeit die Bildung einer Koalition aus SPD und CDU. Theoretisch möglich wären auch von der CDU initiierte Gespräche zur Bildung einer Jamaika-Koalition mit FDP und Grünen. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will sich am Dienstag zunächst mit den Grünen treffen. Am Mittwoch kommt es dann zum Treffen von Vertretern von SPD und FDP, tags darauf zu einem ersten Gespräch von Sozialdemokraten und CDU.

dpa