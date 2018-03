Robert Habeck, Vorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen. © Soeren Stache

Parteien

Grünen-Chef Habeck kritisiert Koalitionsvertrag

Grünen-Chef Robert Habeck vermisst im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung Maßnahmen gegen die soziale Ungerechtigkeit in Deutschland. Boni und Managergehälter würden auch weiterhin steuerlich begünstigt, sagte Habeck am Samstag auf dem Landesparteitag der niedersächsischen Grünen in Oldenburg. "Das hätte man mit dem Koalitionsvertrag stoppen können und müssen." Dasselbe gelte für Steuerschlupflöcher.