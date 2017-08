Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Anja Piel. © Holger Hollemann/Archiv

Wahlen

Grüne ziehen mit teils frechen Slogans in den Wahlkampf

Die Grünen ziehen mit Plakaten mit teils frechen Slogans wie "Die Sau rauslassen" in den Landtagswahlkampf. Vor allem mit Naturschutz, neuen Mobilitätskonzepten sowie der Energie- und Agrarwende wollten die Grünen die Wähler überzeugen, sagte die Grünen-Landtagsfraktionschefin Anja Piel bei der Präsentation der Plakate am Montag in Hannover.