Stefan Körner spricht in ein Mikrofon. © Ingo Wagner/Archiv

Grüne wollen Online-Handel am Sonntag einschränken

Niedersachsens Grüne wollen die Möglichkeiten von Online-Shopping und Callcentern am Sonntag einschränken. Ein entsprechender Änderungsantrag solle in das Landtagswahlprogramm einfließen, über das die Delegieren am Wochenende abstimmen wollen, sagte Landeschef Stefan Körner am Dienstag.