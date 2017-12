Agrar

Grüne wollen Glyphosat im Artland verbieten

Die Grünen in der Samtgemeinde Artland bei Osnabrück wollen das umstrittene Pflanzenschutzmittel Glyphosat verbieten. Ein entsprechender Antrag für von der Kommune verpachtete Flächen liege für die Sitzung des Samtgemeinderates am Donnerstagabend vor, sagte ein Sprecher der Samtgemeinde in Quakenbrück zu einem entsprechenden Bericht des NDR. Insgesamt gehe es um 60 Hektar intensiv genutzter Flächen, die an 15 Landwirte verpachtet seien.