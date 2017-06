Die Delegierten wollen über das Programm für die Landtagswahl 2018 entscheiden. Foto: Silas Stein

Grüne verabschieden Programm für die Landtagswahl

Mit den Schwerpunkten Umwelt-, Tierschutz und Agrarwende gehen die niedersächsischen Grünen in den Landtagswahlkampf. Auf ihrem Parteitag in Wolfenbüttel verabschiedeten die 176 Delegierten am Sonntag mit großer Mehrheit ihr Wahlprogramm.