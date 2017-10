Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). © K. Nietfeld/Archiv

Landtag

Grüne und SPD wollen am Dienstag Bündnisoptionen ausloten

Die niedersächsischen Grünen wollen am kommenden Dienstag zu Gesprächen mit der SPD zusammenkommen. Dies habe sie in einem Telefonat mit Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) vereinbart, sagte die Landesvorsitzende Meta Janssen-Kucz am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur zu Beginn der Fraktionssitzung.