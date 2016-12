Meta Janssen-Kucz und Stefan Körner am 03.12.2016 in Oldenburg. © Ingo Wagner

Parteien

Grüne streiten über Waffen in Privathaushalten

Mit bekannten Gesichtern an der Parteispitze ziehen die Grüne in Niedersachsen ins Wahlkampfjahr 2017. Das Führungs-Duo wurde auf einem Parteitag bestätigt. Für Zündstoff sorgte das beschlossene Lagerverbot für Waffen in Privathaushalten.