Anja Piel, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/ Die Grünen. © Holger Hollemann/Archiv

Landtag

Grüne schließen Gang in die Opposition nicht aus

Die Grünen im Landtag in Niedersachsen wollen einen Gang in die Opposition nicht ausschließen. "Ich glaube, Opposition hat den Grünen noch nie geschadet, und wir würden das diesmal auch mit geradem Rücken tun", sagte die Fraktionsvorsitzende Anja Piel am Dienstag vor Beginn der ersten Fraktionssitzung nach der Wahl.