Parteien

Die niedersächsischen Grünen haben am Sonntag ihren Parteitag in Oldenburg fortgesetzt. Die Delegierten wollen unter anderem über Bildungs-, Flüchtlings- und Verkehrspolitik beraten.

Oldenburg. Die Landespartei unterstützt den Kurs der Bundespartei, die erreichen will, dass ab 2030 keine Autos mit Diesel- oder Benzinmotor mehr neu zugelassen werden. Am Samstag hatten die Delegierten die Landesvorsitzenden Meta Janssen-Kucz und Stefan Körner im Amt bestätigt. Zudem beschloss der Parteitag einen Antrag, in dem gefordert wird, das Lagern von Waffen in Privathaushalten zu verbieten.

dpa