Grüne fechten Bürgermeisterwahl in Bad Bevensen an

Die Grünen haben Einspruch gegen die Kommunalwahl in Bad Bevensen eingelegt. Die Partei war von der Wahl am 11. September ausgeschlossen worden, weil der Kreisverband eine Wahlliste eingereicht hatte, bei der die Reihenfolge der Kandidaten teilweise von der Festlegung in der Mitgliederversammlung abwich.