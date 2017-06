Parteien

Mit einem Bekenntnis zur Solidargemeinschaft haben Niedersachsens Grüne am Sonntag ihren Parteitag in Wolfenbüttel fortgesetzt. "Eine solidarische Gesellschaft schreibt niemanden ab", sagte die Landesvorsitzende Meta Janssen-Kucz.

Hannover. Die Delegierten wollen im Tagesverlauf über ihr Programm für die Landtagswahl in rund sieben Monaten entscheiden. Dabei geht es am Sonntag um die Themenbereiche solidarische Gesellschaft, Wirtschaft und lebenswertes Niedersachsen. Am Samstag hatten die Grünen über ihre Standpunkte zu den Themen Umwelt, Landwirtschaft und innere Sicherheit diskutiert. Die Grünen bilden zusammen mit der SPD das Regierungsbündnis in Niedersachsen.

