Grüne bringen Meyer als Landwirtschaftsminister ins Spiel

Parteien

Die niedersächsischen Grünen haben ihren Landesagrarminister Christian Meyer als möglichen Bundeslandwirtschaftsminister ins Spiel gebracht. Die Grünen-Landtagsfraktionschefin Anja Piel sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" am Mittwoch, zwar hoffe sie, dass Meyer Agrar- und Verbraucherschutzminister in Niedersachsen bleibe.

Osnabrück. "Wenn er aber in Berlin seinen Hut in den Ring wirft, wird er sicherlich auch das gut machen", sagte Piel. Meyer gehört dem linken Flügel der Grünen an, er ist derzeit Vorsitzender der Agrarministerkonferenz.

Während in Berlin nach der Bundestagswahl eine Koalition aus Union, FDP und Grünen als wahrscheinlich gilt, könne sie sich in Niedersachsen eine gemeinsame Regierung mit der CDU nur "sehr, sehr schwer vorstellen", sagte Piel der Zeitung. Sie sehe keine Schnittmengen zwischen Grünen und Union. "Wunschpartner für uns ist und bleibt die SPD", betonte sie.

dpa