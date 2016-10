Parteien

Grüne: Mitgliederzuwachs vor Urwahl ihrer Kandidaten

Die Grünen verzeichnen vor der Urwahl ihrer beiden Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl 2017 durch die Parteibasis einen Zuwachs an Mitgliedern. Deren Zahl sei von 59 097 am Jahresanfang auf 59 944 am 17. Oktober gestiegen, berichtet die "Frankfurter Rundschau" (Samstag) unter Berufung auf Parteiangaben.