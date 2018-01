Grüne Jugend für Anja Piel als neue Grünen-Chefin

Parteien

Für die Wahl der neuen Grünen-Vorsitzenden unterstützt die Grüne Jugend die Kandidatin vom linken Parteiflügel, Anja Piel. Die niedersächsische Landtags-Fraktionschefin und Konkurrentin Annalena Baerbock seien beide leidenschaftliche Kämpferinnen, sagte die Sprecherin der grünen Nachwuchsorganisation, Ricarda Lang, der Deutschen Presse-Agentur.

Berlin. Die Themen Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit müssten aber auch an der Grünen-Spitze vorkommen. "Da bietet Anja Piel nochmal ein linkeres Profil und eine andere Schwerpunktsetzung, die für mich und aus Sicht der Grünen Jugend extrem wichtig wäre, weshalb wir ihre Kandidatur unterstützen."

Piel und die Bundestagsabgeordnete und Klimaschutz-Expertin Baerbock konkurrieren bei der Wahl am Samstag um den Frauenplatz im Spitzenduo der Grünen. Die Wahl des schleswig-holsteinischen Landesministers Robert Habeck auf den anderen Platz gilt als sicher - vorausgesetzt der Parteitag in Hannover gewährt ihm am Freitagabend eine Übergangsfrist, in der er zugleich Minister und Parteichef sein darf.

dpa