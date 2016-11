In Polizei-Westen gekleidete Polizisten. © Silas Stein/Archiv

Kriminalität

Bei einem bundesweiten Schlag gegen internationale Schleuserringe haben Bundespolizisten sechs Verdächtige festgenommen, darunter einen Mann aus Papenburg (Kreis Emsland).

Papenburg/Potsdam. Die meist syrischen Männer sollen schuld am Tod von 26 Flüchtlingen sein, die im Mittelmeer ertranken. Unter den toten und im Meer vermissten Menschen waren auch Kinder. 300 Bundespolizisten hatten am frühen Mittwochmorgen insgesamt acht Wohnungen durchsucht, teilte das Bundespolizeipräsidium in Potsdam mit.

dpa